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Россияне нашли отдушину в самогоноварении 

Мира Маркина 6 часов назад
Россияне нашли отдушину в самогоноварении
Фото: depositphotos.com
Самоизоляция и переход на дистанционную работу спровоцировали у россиян интерес к самогоноварению. Граждане начали активно приобретать аппараты и ингредиенты для производства алкоголя.
Как сообщает РБК, после весеннего пика продаж очередной пик спроса пришелся на октябрь. Эксперты исследовательской компании Nielsen не стали называть конкретные цифры, но уточнили, что речь идет о продажах в крупных розничных сетях.
В частности, повышенный интерес к самогонным аппаратам заметили в "Яндекс. Маркете": весной покупкой интересовалось больше россиян, чем в период с марта по май 2019 года. В октябре и начале ноября граждане вновь начали покупать приборы для самогоноварения: сервис зафиксировал увеличение переходов в интернет-магазины на 20%.
Ярче всего тенденция прослеживается у онлайн-ретейлера Ozon. Как отмечает представитель компании, за девять месяцев 2020-го спрос на самогонные аппараты подскочил в 13 раз (по сравнению с тем же периодом прошлого года).
Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, почему успешных людей ломает алкоголизм.
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