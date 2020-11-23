Эксперт рассказал, как люди «убивают» свои телефоны 

Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко рассказал, как люди сокращают срок работы своих смартфонов. Об этом сообщает агентство "Прайм".

По словам специалиста, часто люди меняют телефон из-за плохой работы аккумулятора. Иногда это происходит по вине самих пользователей.

"Срок службы батарейки сокращается, если смартфон используют при высоких температурах. Например, если заряжать смартфон мощной "быстрой" зарядкой и одновременно разговаривать по Zoom, температура устройства может существенно повыситься, что зачастую приводит к повреждениям аккумулятора", — рассказал эксперт.

Также телефон может выйти из строя из-за OLED-экрана. Обычно он выгорает через 3-4 года, если работает на повышенной яркости.

Еще срок службы телефона сокращают падения, небрежное обращение и попадание влаги внутрь: