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Эксперт рассказал, как люди «убивают» свои телефоны 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Эксперт рассказал, как люди «убивают» свои телефоны
Фото: depositphotos.com
Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко рассказал, как люди сокращают срок работы своих смартфонов. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По словам специалиста, часто люди меняют телефон из-за плохой работы аккумулятора. Иногда это происходит по вине самих пользователей.

"Срок службы батарейки сокращается, если смартфон используют при высоких температурах. Например, если заряжать смартфон мощной "быстрой" зарядкой и одновременно разговаривать по Zoom, температура устройства может существенно повыситься, что зачастую приводит к повреждениям аккумулятора", — рассказал эксперт.

Также телефон может выйти из строя из-за OLED-экрана. Обычно он выгорает через 3-4 года, если работает на повышенной яркости.
Еще срок службы телефона сокращают падения, небрежное обращение и попадание влаги внутрь:

"Даже на водозащищенном смартфоне через слот для SIM-карты вода может попасть внутрь, если вокруг прокладки скопится пыль или грязь".

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему люди верят телефонным мошенникам.
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Вещи , Владимир Гриценко
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