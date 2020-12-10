Сокровища, спрятанные у всех на виду 

Многие считают, что все сокровища, спрятанные когда-либо в мире, уже давно кем-то найдены. Другие уверены, что на поиски всевозможных кладов нужно потратить очень много времени, сил, нервов, а порой и денег. Но, во-первых, далеко не все спрятанные богатства на сегодняшний день найдены, а во-вторых, иногда невероятно ценные вещи находятся в прямом смысле слова у всех на виду, только люди не торопятся их замечать. В сегодняшнем видео — обычные на первый взгляд вещи, мимо которых проходили десятки людей, даже не догадываясь об их истинной стоимости.