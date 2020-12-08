Милые животные, способные вас убить 

Фраза "Внешность обманчива" подходит не только людям, но и животным. Даже львы и медведи, которых считают одними из самых сильных хищников, кажутся некоторым людям милыми.

На самом деле в мире существует слишком много животных, которые с первого взгляда не представляют опасности. Однако стоит к ним подойти, вы узнаете, что на самом деле они очень опасные. Подходить к ним, конечно же не стоит, чтобы не испытывать это на себе. Смотрите видео и узнайте, кто из милых внешне животных на самом деле свирепый хищник и охотиться с помощью своей безобидной морды.