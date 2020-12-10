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Визитку Путина продают в Сети за 550 тысяч рублей 

Мария Грибова 3 часа назад
Визитку Путина продают в Сети за 550 тысяч рублей
Фото: depositphotos.com
Визитку президента России Владимира Путина выставили на продажу в интернете за 550 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объявление о продаже.
Известно, что визитка Путина еще со времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга. Продавец сообщает, что она лежала в кошельке с 2004 года.
На черно-белой визитке указана должность Путина — заместитель мэра по международным и внешнеэкономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии.
Ранее «Рамблер» писал о том, что блогеры раскрыли тайные причуды богачей.
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Вещи , Владимир Путин , Правительство Санкт-Петербурга
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