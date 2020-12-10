Визитку Путина продают в Сети за 550 тысяч рублей 

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Визитку президента России Владимира Путина выставили на продажу в интернете за 550 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объявление о продаже.

Известно, что визитка Путина еще со времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга . Продавец сообщает, что она лежала в кошельке с 2004 года.

На черно-белой визитке указана должность Путина — заместитель мэра по международным и внешнеэкономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии.