Названы настройки-невидимки, разряжающие смартфон 

В телефоне есть ряд настроек, которые работают в фоновом режиме, и могут их быстро разрядить. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев

«К настройкам, сажающим батарею, относятся: геолокация, бесконтактная оплата, а также блютуз. Эти приложения лучше отключать, если вы не пользуетесь ими на постоянной основе»,

— отметил эксперт.

Также это все касается и настроек Wi-Fi. При работе в фоновом режиме Wi-Fi все время ищет сети, к которым можно подключиться.

На работу аккумулятора также оказывает существенное влияние автоматическая регулировка яркости, а также push-уведомления и автоматические обновления приложений.