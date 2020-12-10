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Названы настройки-невидимки, разряжающие смартфон 

Мария Грибова 2 часа назад
Названы настройки-невидимки, разряжающие смартфон
Фото: depositphotos.com
В телефоне есть ряд настроек, которые работают в фоновом режиме, и могут их быстро разрядить. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев.

«К настройкам, сажающим батарею, относятся: геолокация, бесконтактная оплата, а также блютуз. Эти приложения лучше отключать, если вы не пользуетесь ими на постоянной основе»,

— отметил эксперт.
Также это все касается и настроек Wi-Fi. При работе в фоновом режиме Wi-Fi все время ищет сети, к которым можно подключиться.
На работу аккумулятора также оказывает существенное влияние автоматическая регулировка яркости, а также push-уведомления и автоматические обновления приложений.
Ранее «Рамблер» писал о том, что визитку Путина продают в Сети за 550 тысяч рублей.
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