Россияне выбрали лучший подарок на Новый год 

Россияне выбрали лучшие подарки на Новый год. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт".

«Традиция дарить деньги сохраняет свою актуальность у россиян. На вопрос, какие подарки вы любите получать, большинство, а именно, 45,5% респондентов ответили: "деньги"»,

— рассказали авторы исследования.

При этом 25,5% респондентов отдали предпочтение полезным и практичным подаркам, а 23% россиян — подаркам для души.

В то же время получают на Новый год деньги 63% опрошенных, практичные презенты достаются 22%, а подарки для души — 14%. Еще 2% респондентов чаще всего получают подарочную карту или сертификат.

Подавляющее число опрошенных (35%) дарят то, что близкий человек сам бы себе не купил, но чему будет очень рад. 27% предпочитают дарить деньги, а 20% вручают заранее оговоренный подарок. Еще 10,5% россиян дарят полезную в быту вещь, 4% организовывают совместный сюрприз с друзьями, а 3% дарят предоплаченную банковскую карту или сертификат.

В ходе исследования были опрошены несколько тысяч респондентов в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники" и в других.