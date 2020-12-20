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Россияне выбрали лучший подарок на Новый год 

Мира Маркина 7 часов назад
Россияне выбрали лучший подарок на Новый год
Фото: depositphotos.com
Россияне выбрали лучшие подарки на Новый год. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт".

«Традиция дарить деньги сохраняет свою актуальность у россиян. На вопрос, какие подарки вы любите получать, большинство, а именно, 45,5% респондентов ответили: "деньги"»,

— рассказали авторы исследования.
При этом 25,5% респондентов отдали предпочтение полезным и практичным подаркам, а 23% россиян — подаркам для души.
В то же время получают на Новый год деньги 63% опрошенных, практичные презенты достаются 22%, а подарки для души — 14%. Еще 2% респондентов чаще всего получают подарочную карту или сертификат.
Подавляющее число опрошенных (35%) дарят то, что близкий человек сам бы себе не купил, но чему будет очень рад. 27% предпочитают дарить деньги, а 20% вручают заранее оговоренный подарок. Еще 10,5% россиян дарят полезную в быту вещь, 4% организовывают совместный сюрприз с друзьями, а 3% дарят предоплаченную банковскую карту или сертификат.
В ходе исследования были опрошены несколько тысяч респондентов в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники" и в других.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о вещах, которые никогда не покупают богачи.
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