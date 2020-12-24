Россиян предупредили об опасности бенгальских огней 

Врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Денис Муханов предупредил россиян об опасности использования бенгальских огней в закрытых помещениях. Об этом он рассказал агентству городских новостей «Москва».

По его словам, бенгальские огни лучше использовать на улице:

«Все типы свеч, особенно с цветовыми наполнителями, лучше использовать на открытом воздухе, поскольку из-за красящих пигментов в продуктах горения могут присутствовать агрессивные вещества, способные вызвать аллергическую реакцию, особенно у детей».

Специалист также добавил, что люди могут зажигать свечи внутри помещений, однако вдали от источников газа, легковоспламеняющихся веществ и тканей.

При этом он отметил, что бенгальские огни необходимо держать только за открытую часть, не зажимать ее в кулаке и при этом наклонять от себя под углом примерно в 30-40 градусов.