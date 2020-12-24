Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶

Россиян предупредили об опасности бенгальских огней 

Мария Грибова 5 часов назад
Россиян предупредили об опасности бенгальских огней
Фото: depositphotos.com
Врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Денис Муханов предупредил россиян об опасности использования бенгальских огней в закрытых помещениях. Об этом он рассказал агентству городских новостей «Москва».
По его словам, бенгальские огни лучше использовать на улице:

«Все типы свеч, особенно с цветовыми наполнителями, лучше использовать на открытом воздухе, поскольку из-за красящих пигментов в продуктах горения могут присутствовать агрессивные вещества, способные вызвать аллергическую реакцию, особенно у детей».

Специалист также добавил, что люди могут зажигать свечи внутри помещений, однако вдали от источников газа, легковоспламеняющихся веществ и тканей.
При этом он отметил, что бенгальские огни необходимо держать только за открытую часть, не зажимать ее в кулаке и при этом наклонять от себя под углом примерно в 30-40 градусов.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в России объявили нового самого богатого человека страны.
Видео дня. Вещи, которые вы вряд ли видели
Комментарии
Вещи , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
07:49
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
Вещи
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
11:50
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
Люди
Случаи, когда погода изменила ход истории
09:40
Случаи, когда погода изменила ход истории
Истории
Австралиец решил поцеловать огромного паука
00:17
Австралиец решил поцеловать огромного паука
Безумный мир
Как в школах Германии преподают Вторую мировую
08:28
Как в школах Германии преподают Вторую мировую
Истории
Разоблачение самых жутких фотографий
04:47
Разоблачение самых жутких фотографий
Безумный мир
Что произойдет, если 100 лет не будет дождя
10:26
Что произойдет, если 100 лет не будет дождя
Истории
Человек, которого называют «Королем побегов»
11:25
Человек, которого называют «Королем побегов»
Люди
Самые вероятные сценарии апокалипсиса
07:00
Самые вероятные сценарии апокалипсиса
Безумный мир
10 самых охраняемых людей в мире
12:21
10 самых охраняемых людей в мире
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение