Эксперт поделился, как защитить данные от мошенников 

О том, как защитить телефоны от злоумышленников поделилась эксперт компании Cross Technologies, консультант по информационной безопасности Наталья Иванова в разговоре с РИА Новости.
«Первое, что необходимо сделать, чтобы защитить свои данные — поддерживать операционную систему смартфона в актуальном стоянии. Не пренебрегайте обновлениями, так как в новых версиях могут быть устранены уязвимости, выявленные раннее и, возможно, опубликованные в открытом доступе»,
— советует Иванова.
Также эксперт отметила, что стоит проверить Root-права на телефоне, поскольку через них злоумышленник может использовать любую информацию из смартфона. Помимо этого не стоит скачивать приложения с недостоверных источников.
«Обязательно следите за тем, какие права предоставляете приложениям! Если вы считаете, что приложение требует предоставления избыточных прав, то следует отказать в их предоставлении, а если без них приложение использовать невозможно, то вовсе отказаться от его использования»,
— отметила она.
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