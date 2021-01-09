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Эксперт поделился, как защитить данные от мошенников 

Мария Грибова 3 часа назад
Эксперт поделился, как защитить данные от мошенников
Фото: depositphotos.com
О том, как защитить телефоны от злоумышленников поделилась эксперт компании Cross Technologies, консультант по информационной безопасности Наталья Иванова в разговоре с РИА Новости.

«Первое, что необходимо сделать, чтобы защитить свои данные — поддерживать операционную систему смартфона в актуальном стоянии. Не пренебрегайте обновлениями, так как в новых версиях могут быть устранены уязвимости, выявленные раннее и, возможно, опубликованные в открытом доступе»,

— советует Иванова.
Также эксперт отметила, что стоит проверить Root-права на телефоне, поскольку через них злоумышленник может использовать любую информацию из смартфона. Помимо этого не стоит скачивать приложения с недостоверных источников.

«Обязательно следите за тем, какие права предоставляете приложениям! Если вы считаете, что приложение требует предоставления избыточных прав, то следует отказать в их предоставлении, а если без них приложение использовать невозможно, то вовсе отказаться от его использования»,

— отметила она.
Ранее «Рамблер» писал о том, как в СССР ввели сухой закон и что из этого вышло.
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Комментарии
Вещи , Наталья Иванова , РИА Новости
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