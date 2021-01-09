Как в СССР ввели сухой закон и что из этого вышло 

Все новости на карте

К началу 80-х годов прошлого века продажа алкогольной продукции в СССР достигла небывалых размеров. Алкоголизм стал главной национальной проблемой, каждая третья смерть происходила от водки. Новое руководство страны во главе с Михаилом Горбачевым всерьез задумывалось об изменении ситуации.

17 мая 1986 года центральные газеты опубликовали Указ «Об усилении борьбы с пьянством». Смотрите видео и узнаете, к чему привело введение сухого закона в Советском Союзе.