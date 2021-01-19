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Фотография завтрака советского шахтера смутила соцсети 

Катерина Саломе 15 часов назад
Фотография завтрака советского шахтера смутила соцсети
Фото: @ussrlife
Вокруг фото, опубликованного в Twitter-аккаунте «Жизнь в СССР!», разразились активные споры. Непосредственно сам снимок посвящен тормозку — так называли завтрак советского шахтера.

«Помните, когда папа приходил с работы, и у него тормозок оставался, он доставал и говорил: "Кушай, это заяц передал"… А нам так интересно было, что же за заяц»,

— говорилось в посте.
Одни подписчики согласились, заявив, что с ними такое действительно случалось. Другие, в свою очередь, стали активно оспаривать и содержание завтрака, и то, как он подавался.
Пользователь с никнеймом Dufus511 уверен, что тормозок выглядел иначе. «Хлеб, колбаса полукопченая, яйцо, иногда лук», — перечислил он стандартный завтрак. А VologdaF возмутился тем, что «погрызть протухший кусочек хлеба с колбаской» считается «счастьем советского ребенка».
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что женщина нашла бутылку с посланием 16-летней давности.
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