Фотография завтрака советского шахтера смутила соцсети 

Вокруг фото, опубликованного в Twitter-аккаунте «Жизнь в СССР!», разразились активные споры. Непосредственно сам снимок посвящен тормозку — так называли завтрак советского шахтера.

«Помните, когда папа приходил с работы, и у него тормозок оставался, он доставал и говорил: "Кушай, это заяц передал"… А нам так интересно было, что же за заяц»,

— говорилось в посте.

Одни подписчики согласились, заявив, что с ними такое действительно случалось. Другие, в свою очередь, стали активно оспаривать и содержание завтрака, и то, как он подавался.

Пользователь с никнеймом Dufus511 уверен, что тормозок выглядел иначе. «Хлеб, колбаса полукопченая, яйцо, иногда лук», — перечислил он стандартный завтрак. А VologdaF возмутился тем, что «погрызть протухший кусочек хлеба с колбаской» считается «счастьем советского ребенка».