Женщина нашла бутылку с посланием 16-летней давности 

Жительница города Молёй в Норвегии нашла на пляже бутылку с посланием, отправленным 16 лет назад. Об этом пишет издание The Shetland Times.

24-летняя Хелен Хундейде (Helene Hundeide) искала на пляже место, где развести костер. Во время прогулки она увидела замерзшую бутылку, внутри которой было послание.

Как оказалось, его написали Питер (Peter) и Сьюзан Хенри (Susan Henry) с Шетландских островов. Они бросили послание, когда плавали на яхте "Вега" около острова Анст в Шотландии. Нашедших бутылку авторы попросили связаться с ними по электронной почте.

«Я была очень взволнована. Я никогда раньше не находила посланий в бутылке, а этому письму было 16 лет! Это было абсолютно невероятно», — рассказала девушка.

Helene Hundeide

По ее словам, адрес электронной почты оказался недействительным. Хелен разместила фотографии находки в местной группе в Facebook. Несколько человек узнали отправителей, и ей удалось связаться с Питером и Сьюзан. Теперь она планирует отправиться к ним в гости: