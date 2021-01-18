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Женщина нашла бутылку с посланием 16-летней давности 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Женщина нашла бутылку с посланием 16-летней давности
Фото: Рамблер
Жительница города Молёй в Норвегии нашла на пляже бутылку с посланием, отправленным 16 лет назад. Об этом пишет издание The Shetland Times.
24-летняя Хелен Хундейде (Helene Hundeide) искала на пляже место, где развести костер. Во время прогулки она увидела замерзшую бутылку, внутри которой было послание.
Как оказалось, его написали Питер (Peter) и Сьюзан Хенри (Susan Henry) с Шетландских островов. Они бросили послание, когда плавали на яхте "Вега" около острова Анст в Шотландии. Нашедших бутылку авторы попросили связаться с ними по электронной почте.

«Я была очень взволнована. Я никогда раньше не находила посланий в бутылке, а этому письму было 16 лет! Это было абсолютно невероятно», — рассказала девушка.

Helene Hundeide
По ее словам, адрес электронной почты оказался недействительным. Хелен разместила фотографии находки в местной группе в Facebook. Несколько человек узнали отправителей, и ей удалось связаться с Питером и Сьюзан. Теперь она планирует отправиться к ним в гости:

«Похоже, это очень красивое место. Я люблю путешествовать, и это будет первой моей поездкой после снятия ограничений из-за пандемии».

Ранее "Рамблер" рассказывал, что напоминающее снежного человека существо напугало друзей.
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