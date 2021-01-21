Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру слежения 

Маловероятно, что слежка установлена в номерах отелей, съёмном жилье и офисах. Однако при наличии подозрений можно проверить помещение самостоятельно. Об этом сообщает "Прайм".

Директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов советует тщательно изучить место, где вы находитесь.

"Скорее всего камера будет находиться рядом с другими предметами для отвлечения внимания на них. Особенно внимательно нужно осмотреть датчики дыма, картины, мягкие игрушки и необычно расположенную электронику вроде настольных часов или медиапроигрывателя", — советует эксперт.

Можно включить фонарик на телефоне и пройтись лучом света по комнате. Если вы увидите блики, то, возможно, там и находится скрытая камера.

Также существуют программы, которые показывают все подключённые к Интернету устройства в комнате. Скрытые камеры подключают к местной сети, поэтому такой софт покажет их наличие.