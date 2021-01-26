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Эксперт назвал способ обнаружить телефон без геолокации 

Даня Виттиг 11 часов назад
Эксперт назвал способ обнаружить телефон без геолокации
Фото: depositphotos.com
Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин назвал способ обнаружить телефон без геолокации. Об этом сообщает «Прайм».
Наиболее распространенный способ найти месторасположения — использование сигнала GPS, который с помощью спутников достаточно точно определит, где находится объект.
Эксперт уверяет, что даже при выключенной геолокации можно определить условное местоположение смартфона. Такими подходами пользуются системы навигации, производители программного обеспечения, а также компании, которые собирают данные о будущих клиентах.
Телефоны с операционными системами IOS и Android имеют функцию «Найти телефон», с помощью которой в случае утери гаджета можно установить его геолокацию через зарегистрированный Google или ICloud-аккаунт.
Но даже если отключить все системы, полностью скрыть свое местоположение не получится. Это связано с тем, что при использовании в смартфоне сим-карты происходит автоматическое подключение к близлежащей вышке.

«Используя данные об уровне сотового сигнала между смартфоном и вышкой сотового оператора, определение ориентировочного местоположения абонента не составит труда», — сказал специалист, добавив, что недостатком такого подхода является низкая точность определения местоположения.

Ранее "Рамблер" объяснял новую схему телефонного мошенничества.
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Вещи , Google
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