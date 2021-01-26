Эксперт назвал способ обнаружить телефон без геолокации 

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин назвал способ обнаружить телефон без геолокации. Об этом сообщает «Прайм».
Наиболее распространенный способ найти месторасположения — использование сигнала GPS, который с помощью спутников достаточно точно определит, где находится объект.
Эксперт уверяет, что даже при выключенной геолокации можно определить условное местоположение смартфона. Такими подходами пользуются системы навигации, производители программного обеспечения, а также компании, которые собирают данные о будущих клиентах.
Телефоны с операционными системами IOS и Android имеют функцию «Найти телефон», с помощью которой в случае утери гаджета можно установить его геолокацию через зарегистрированный Google или ICloud-аккаунт.
Но даже если отключить все системы, полностью скрыть свое местоположение не получится. Это связано с тем, что при использовании в смартфоне сим-карты происходит автоматическое подключение к близлежащей вышке.
«Используя данные об уровне сотового сигнала между смартфоном и вышкой сотового оператора, определение ориентировочного местоположения абонента не составит труда», — сказал специалист, добавив, что недостатком такого подхода является низкая точность определения местоположения.
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