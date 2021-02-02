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Современные монеты, которые стоят целое состояние 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Многие люди зарабатывают от продажи старинных вещей, антиквариата или винтажа. Еще больше ценятся старинные монеты и считается, что чем старше она, тем дороже.
Существуют монеты, которые были созданы в современное время, и на них тоже можно хорошо заработать. Возможно, в вашем кошельке прямо сейчас лежат деньги, которые стоят гораздо больше своего номинала. Конечно, их найти очень тяжело и встречаются они крайне редко, но существуют везучими, в руки которых попадают ценные монеты, а они этого не замечают.
Ранее "Рамблер" сообщал, что помощница Ванги вспомнила ее предсказания.
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