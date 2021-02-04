Эксперты рассказали, как сохранить работу смартфона на морозе 

Зимой из-за холода телефоны просто выходят из строя. Эксперты дали советы, как сберечь аккумулятор устройств. Об этом сообщает Life.

"Батареи больше всего боятся холодов. В них содержится водосодержащий электролит. При минусе он замерзает, снижая полезную ёмкость аккумулятора. Сначала аппарат выключается на холоде, затем ёмкость батареи снижается", — отмечает издание.

Эксперты советуют обновлять аккумулятор с наступлением холодов. Так можно снизить вероятность его отключения при минусовой температуре. Частично проблему поможет решить силиконовый чехол, у которого теплопроводность значительно ниже.

Лучше всего хранить телефон во внутреннем кармане верхней одежды и пользоваться им на морозе не более одной минуты.

Также не стоит ставить телефон на зарядку, как только вы пришли домой. В этом случае он подвергнется резкому перепаду температуры, что сократит сроки работы аккумулятора. Сначала нужно подождать, чтобы телефон "оттаял" и стал комнатной температуры. Происходит это примерно за час.

Если без смартфона на морозе обойтись никак нельзя, помогут аппараты, предназначенные специально для экстремалов и промышленников. «Неубивашки» стоят как обычные бюджетные смартфоны и это идеальный вариант в качестве зимнего девайса на замену.