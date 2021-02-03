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Эксперт объяснил, почему посторонним нельзя звонить с вашего телефона 

Мира Маркина 5 часов назад
Эксперт объяснил, почему посторонним нельзя звонить с вашего телефона
Фото: depositphotos.com
Доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в беседе с агентством "Прайм" объяснил, почему не стоит отдавать смартфон в руки незнакомцу.
Взяв телефон, злоумышленник получает доступ к СМС-сообщениям от банка. Позвонив в банк, он может попросить перевести деньги на свой счет.

"При этом ключевая задача банка — идентифицировать пользователя и произвести проверку его намерений посредствам цифрового кода в виде СМС-сообщения, который злоумышленник видит на вашем смартфоне, пока он находится в его распоряжении",

— заявил эксперт.
После транзакции мошенник удаляет сообщения от банка, вследствие чего пострадавший не сразу замечает кражу.
Если телефон имеет доступ в интернет, злоумышленник может установить программы для просмотра личных данных. Это также может привести к потере средств или важной информации.
Опытный мошенник может сделать это незаметно и всего за несколько минут:

"Поэтому если к вам обратился незнакомый человек с просьбой сделать экстренный звонок, не передавайте телефонный аппарат ему в руки, а наберите нужный номер сами и предложите поговорить по громкой связи".

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, откуда мошенники узнают ваш номер телефона.
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