Эксперт объяснил, почему посторонним нельзя звонить с вашего телефона 

Доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в беседе с агентством "Прайм" объяснил, почему не стоит отдавать смартфон в руки незнакомцу.

Взяв телефон, злоумышленник получает доступ к СМС-сообщениям от банка. Позвонив в банк, он может попросить перевести деньги на свой счет.

"При этом ключевая задача банка — идентифицировать пользователя и произвести проверку его намерений посредствам цифрового кода в виде СМС-сообщения, который злоумышленник видит на вашем смартфоне, пока он находится в его распоряжении",

— заявил эксперт.

После транзакции мошенник удаляет сообщения от банка, вследствие чего пострадавший не сразу замечает кражу.

Если телефон имеет доступ в интернет, злоумышленник может установить программы для просмотра личных данных. Это также может привести к потере средств или важной информации.

Опытный мошенник может сделать это незаметно и всего за несколько минут: