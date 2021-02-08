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Якутянки станцевали в минус 45 и удивили Сеть 

Анна Арсеньева 1 час назад
В Сети появилось видео, как жительницы Якутска танцуют на улице в минус 45 градусов. Об этом пишет РИА Новости.
Национальные якутские танцы исполнили активистки из группы "Зумба голд" общественной организации "Центр калланетики и танца" Марины Кузьминой. Более 30 женщины в мороз выступили в парке культуры и отдыха Якутска.

"Позитивное видео, где жительницы города, несмотря на морозы, танцуют на улице, сразу же набрало большую популярность среди пользователей социальных сетей", — рассказали в региональном правительстве.

По словам хореографа Марины Кузьминой, до этого они устраивали подобные флешмобы к 9 Мая, национальному празднику Ысыах и первому городскому фестивалю "Золотая пора".
Ранее "Рамблер" сообщал, что тропические клопы атакуют жителей домов в российском городе.
Истории , Видео , Марина Кузьмина , РИА Новости
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