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В Сети появилось видео, как жительницы Якутска танцуют на улице в минус 45 градусов. Об этом пишет РИА Новости.

Национальные якутские танцы исполнили активистки из группы "Зумба голд" общественной организации "Центр калланетики и танца" Марины Кузьминой . Более 30 женщины в мороз выступили в парке культуры и отдыха Якутска.

"Позитивное видео, где жительницы города, несмотря на морозы, танцуют на улице, сразу же набрало большую популярность среди пользователей социальных сетей", — рассказали в региональном правительстве.

По словам хореографа Марины Кузьминой, до этого они устраивали подобные флешмобы к 9 Мая, национальному празднику Ысыах и первому городскому фестивалю "Золотая пора".