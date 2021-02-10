Мужчина нашел в саду бронзовую голову за полмиллиона рублей

Британец нашел в своем саду ведро, в котором лежала бронзовая голова. Об этом сообщает Daily Star.

Специалисты, которым мужчина показал находку, оценили ее 4-6 тысяч фунтов стерлингов (407-611 тысяч рублей). Сотрудник аукционного дома East Bristol Auctions Айден Хан считает, что это неизвестная копия древнеримской скульптуры "Голова Минервы", которая была найдена в британском городе Бат в 1727 году:

«Поскольку она сохранила все изъяны оригинала, ее определенно делали непосредственно с настоящей головы».

Известно о существовании лишь одной копии "Головы Минервы". Эксперты пытались узнать о других копиях в батских музеях, где хранилась скульптура до 1920 года, и в Британском музее, в коллекции которого она находилась до 1947 года. Однако им не удалось найти записи, подтверждающие их существование.

«Голова Минервы представляет собой важнейшую древнеримскую находку в британской истории. Да, это копия, изготовленная в XIX веке, но это единственная копия, сделанная непосредственно с оригинала и, что еще важнее, единственная, о существовании которой мы знаем»,

— подчеркнул Хан.

19 февраля находку планируют продать на аукционе в Бристоле.