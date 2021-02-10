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Мужчина нашел в саду ведро с бронзовой головой за полмиллиона рублей 

Мира Маркина 23 часа назад
Мужчина нашел в саду бронзовую голову за полмиллиона рублей
Фото: East Bristol Auctions
Британец нашел в своем саду ведро, в котором лежала бронзовая голова. Об этом сообщает Daily Star.
Специалисты, которым мужчина показал находку, оценили ее 4-6 тысяч фунтов стерлингов (407-611 тысяч рублей). Сотрудник аукционного дома East Bristol Auctions Айден Хан считает, что это неизвестная копия древнеримской скульптуры "Голова Минервы", которая была найдена в британском городе Бат в 1727 году:

«Поскольку она сохранила все изъяны оригинала, ее определенно делали непосредственно с настоящей головы».

Известно о существовании лишь одной копии "Головы Минервы". Эксперты пытались узнать о других копиях в батских музеях, где хранилась скульптура до 1920 года, и в Британском музее, в коллекции которого она находилась до 1947 года. Однако им не удалось найти записи, подтверждающие их существование.

«Голова Минервы представляет собой важнейшую древнеримскую находку в британской истории. Да, это копия, изготовленная в XIX веке, но это единственная копия, сделанная непосредственно с оригинала и, что еще важнее, единственная, о существовании которой мы знаем»,

— подчеркнул Хан.
19 февраля находку планируют продать на аукционе в Бристоле.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянин продает вилку за два миллиона рублей.
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