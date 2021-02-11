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Стали известны детали секретной экспедиции нацистов в Антарктиду 

Стелла Шмель 29 минут назад
Обнародованы детали секретной экспедиции нацистов в Антарктиду
Фото: depositphotos.com
Опубликована информация, зачем нацисты в 1958 году совершили секретную экспедицию на Антарктиду. Об этом рассказано в книге "Антарктида. Неизвестные и невероятные истории белого континента", авторы Томас Бальмаседа и Августина Ларреа.
Оказывается, поездка была организована по нескольким причинам. В первую очередь, нацисты считали этот регион "геополитически привлекательным". Кроме того, там можно было добыть китовый жир, который с 1920-х был крайне важен для Германии. Его добавляли в чистящие средства и в продукты питания.
И главная цель визита — строительство базы. В ходе экспедиции ее участники исследовали климат с помощью радиозондов, измеряли температуру океана, изучили подводный рельеф и скорректировали данные морских карт.
Ранее "Рамблер" писал, что томский дворник порассуждал о любви на трех языках.
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