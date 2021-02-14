В ходе торгов были проданы реликвии холодной войны за миллионы рублей 

Аукционный дом Julien's Auctions провел торги. На них были распроданы предметы из коллекции закрывшегося музея шпионажа КГБ. Самая дорогая реликвия холодной войны ушла с молотка за 32 тысячи долларов (2,35 миллиона рублей), сообщается в Instagram Julien's Auctions. Такую сумму один из участников торгов заплатил за женскую сумочку с украшением в виде мухи, в которую встроена скрытая шпионская камера.

Советская шпионская монета с потайным отделением ушла с молотка за 25,6 тысяч долларов (1,88 миллиона рублей). А косметический набор со скрытой камерой, принадлежавший советскому шпиону, купили за 22,4 тысячи долларов (1,65 миллиона рублей).

Также на аукционе выставлялись зонты. В один из них была встроена скрытая камера, а другой был копией зонта со спрятанным механизмом для секретного укола ядом. Оба ушли с молотка за одинаковую стоимость — 19,2 тысячи долларов (1,4 миллиона рублей).