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В ходе торгов были проданы реликвии холодной войны за миллионы рублей 

Катерина Саломе 5 часов назад
В ходе торгов были проданы реликвии холодной войны за миллионы рублей
Фото: depositphotos.com
Аукционный дом Julien's Auctions провел торги. На них были распроданы предметы из коллекции закрывшегося музея шпионажа КГБ. Самая дорогая реликвия холодной войны ушла с молотка за 32 тысячи долларов (2,35 миллиона рублей), сообщается в Instagram Julien's Auctions. Такую сумму один из участников торгов заплатил за женскую сумочку с украшением в виде мухи, в которую встроена скрытая шпионская камера.
Советская шпионская монета с потайным отделением ушла с молотка за 25,6 тысяч долларов (1,88 миллиона рублей). А косметический набор со скрытой камерой, принадлежавший советскому шпиону, купили за 22,4 тысячи долларов (1,65 миллиона рублей).
Также на аукционе выставлялись зонты. В один из них была встроена скрытая камера, а другой был копией зонта со спрятанным механизмом для секретного укола ядом. Оба ушли с молотка за одинаковую стоимость — 19,2 тысячи долларов (1,4 миллиона рублей).
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Coca-Cola будет продавать напитки в бумажной бутылке.
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Комментарии
Вещи , Coca-Cola
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