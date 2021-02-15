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Археологи нашли у Стоунхенджа загадочные артефакты 

Мира Маркина 6 часов назад
Археологи нашли у Стоунхенджа загадочные артефакты
Фото: depositphotos.com
Археологи обнаружили у Стоунхенджа в Великобритании древние захоронения, следы "загадочного" ограждения и ряд других артефактов. Об этом сообщает портал LiveScience.
Находки были сделаны во время археологических работ, проводимых перед планирующимся строительством подземного туннеля рядом с сооружением.
Ученые обнаружили две могилы, возраст которых около 4,5 тысяч лет, — в них были захоронены младенец и девушка. В могиле последней эксперты нашли фрагмент медного шила и иглы, а также загадочный цилиндрический предмет, который, возможно, был частью посоха или дубинки. Вдобавок к этому археологи также обнаружили глиняные сосуды, кремни и оленьи рога.

"В совокупности (находки. — прим. ред.) позволяют нам составить более детальную картину того, чем занимались люди и как они жили в районе Стоунхенджа",

— пояснил археолог Мэтт Лейверс.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что женщина нашла бутылку с посланием 16-летней давности.
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