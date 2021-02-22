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Немецкий парикмахер продал запись на стрижку за 422 евро 

Полина Алферова 2 часа назад
Немецкий парикмахер продал запись на стрижку за 38 тысяч рублей
Фото: Pixabay
Хозяин парикмахерской Андреас Нуиссль в Байройте продал запись на стрижку за 422 евро — примерно 38 тысяч рублей по курсу на настоящий момент. Это первая стрижка с тех пор, как 16 декабря 2020 года в Германии были закрыты все салоны красоты. 1 марта парикмахерские будут открыты вновь.
Андреас Нуиссль продал запись на первую стрижку через аукцион на площадке Ebay. Он выложил свое предложение 10 февраля, а через 10 дней Михаэль Хопф назначил окончательную цену. Выручку Андреас передаст в общественные организации, которые занимаются оказанием помощи детям по всему миру. Он намерен продолжить сбор средств в марте.
Ранее «Рамблер» писал, что ученые обнаружили признаки неизвестной глобальной катастрофы.
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