Немецкий парикмахер продал запись на стрижку за 38 тысяч рублей

Хозяин парикмахерской Андреас Нуиссль в Байройте продал запись на стрижку за 422 евро — примерно 38 тысяч рублей по курсу на настоящий момент. Это первая стрижка с тех пор, как 16 декабря 2020 года в Германии были закрыты все салоны красоты. 1 марта парикмахерские будут открыты вновь.

Андреас Нуиссль продал запись на первую стрижку через аукцион на площадке Ebay . Он выложил свое предложение 10 февраля, а через 10 дней Михаэль Хопф назначил окончательную цену. Выручку Андреас передаст в общественные организации, которые занимаются оказанием помощи детям по всему миру. Он намерен продолжить сбор средств в марте.