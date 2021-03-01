Туристка нашла на Багамах титановый шар с надписями на русском 

Жительница Великобритании Манон Кларк нашла на пляже на Багамских островах титановый шар, на котором выгравированы надписи на русском языке. Об этом пишет The Independent.
Туристка обнаружила шар в песке на пляже острова Харбор. На объекте написано, что он имеет диапазон рабочих температур от минус 170 градусов Цельсия до минус 196 градусов Цельсия, его объем — 43 литра, а вес — 41 килограмм.
Специалисты в космической сфере пришли к выводу, что это бак высокого давления. Астронавт Марк Морабито заявил, что это "резервуар с гидразином какой-то ракеты", которая используется для запуска спутников.
По словам ученого Мартина Арчера, большинство спутников и их частей рано или поздно падают в океан:
"При контролируемых обстоятельствах операторы обычно стремятся к их снятию с орбиты и уничтожению на "кладбище космических кораблей" в необитаемой части южного Тихого океана, с центром в Точке Немо, самой дальней точке от суши на Земле. Но, конечно, не все спутники входят в атмосферу в таких контролируемых условиях".
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