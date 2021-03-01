Переводчик Горбачева вспомнил о деятельности советского лидера после отставки 

"Что касается послепрезидентского времени, то, конечно, оно было во всех отношениях сложным. Горбачев и здесь был первопроходцем. Он ушел из власти совсем не старым — в возрасте 60 лет — и совсем не хотел оказаться, как он говорил, "в тайге", вне политики, в изоляции, как в свое время Хрущев",

По словам собеседника агентства, после отставки Горбачев занимался разными проектами. В частности, он основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, а также инициировал создание Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

"Он много писал, выступал с лекциями, давал интервью, реагировал на происходящее в России и в мире. И даже сейчас, на карантине из-за пандемии, за всем внимательно следит, общается с друзьями, сотрудниками, журналистами. Благодаря этому он сохранил себя",

— уверен переводчик.

Палажченко также вспомнил, как Горбачев отреагировал на страшное землятресение в Армении в 1988 году: