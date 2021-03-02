Джоли продала единственную картину Черчилля времен Второй мировой

Голливудская звезда Анджелина Джоли продала картину «Башни мечети Кутубия» (Tower of the Koutoubia Mosque), написанную бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, за 11,5 миллиона долларов (8,28 миллиона фунтов стерлингов). Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's.
Известно, что британский премьер когда-то подарил это полотно 32-му президенту США Франклину Рузвельту. Это единственная работа Черчилля, созданная во время Второй мировой войны.
Изначально стоимость картины оценивалась в 1,5-2,5 миллиона фунтов стерлингов (2-3,4 миллиона долларов). Цена в почти 12 миллионов долларов является рекордной для работ политика.
Сама актриса приобрела картину еще будучи в браке с Брэдом Питтом и решила продать ее в феврале 2021 года. Вся коллекция произведений искусства Джолли и Питта оценивается примерно в 25 млн долларов.
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