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Анджелина Джоли продала единственную картину Черчилля, написанную во время Второй мировой 

Диана Товсепова 15 часов назад
Джоли продала единственную картину Черчилля времен Второй мировой
Фото: Kirsty Wigglesworth / AP
Голливудская звезда Анджелина Джоли продала картину «Башни мечети Кутубия» (Tower of the Koutoubia Mosque), написанную бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, за 11,5 миллиона долларов (8,28 миллиона фунтов стерлингов). Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's.
Известно, что британский премьер когда-то подарил это полотно 32-му президенту США Франклину Рузвельту. Это единственная работа Черчилля, созданная во время Второй мировой войны.
Изначально стоимость картины оценивалась в 1,5-2,5 миллиона фунтов стерлингов (2-3,4 миллиона долларов). Цена в почти 12 миллионов долларов является рекордной для работ политика.
Сама актриса приобрела картину еще будучи в браке с Брэдом Питтом и решила продать ее в феврале 2021 года. Вся коллекция произведений искусства Джолли и Питта оценивается примерно в 25 млн долларов.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как художница вместе со своей собакой воссоздают известные картины.
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Вещи , Брэд Питт , Анджелина Джоли , Франклин Рузвельт , Уинстон Черчилль
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