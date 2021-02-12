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Художница со своей собакой воссоздают известные картины 

Стелла Шмель 1 час назад
Есть люди, для кого животные — не просто домашние питомцы, а компаньоны по жизни, которые действительно становятся самыми близкими и лучшими друзьями. Художница Элиза Рейнхардт со своей собакой придумала отличное развлечение. Она воссоздает картины известных художников разного времени, в которых главным действующим лицом является ее пес. При этом она старается так же детально повторить обстановку на изображениях.
Эта идея родилась весной 2020 года и с тех пор Рейнхардт все чаще занимается воссозданием атмосферы старых картин.
В галерее "Рамблера" — некоторые из работ Элизы. А как вы считаете, получается похоже?
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