Художница со своей собакой воссоздают известные картины 

Есть люди, для кого животные — не просто домашние питомцы, а компаньоны по жизни, которые действительно становятся самыми близкими и лучшими друзьями. Художница Элиза Рейнхардт со своей собакой придумала отличное развлечение. Она воссоздает картины известных художников разного времени, в которых главным действующим лицом является ее пес. При этом она старается так же детально повторить обстановку на изображениях.

Эта идея родилась весной 2020 года и с тех пор Рейнхардт все чаще занимается воссозданием атмосферы старых картин.

В галерее "Рамблера" — некоторые из работ Элизы. А как вы считаете, получается похоже?