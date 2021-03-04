Эксперт рассказал, какие сообщения нужно удалять из телефона 

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, какую информацию не стоит оставлять в своем телефоне. Об этом сообщает «Прайм».
По его словам, не стоит хранить заметки с паролями, личные данные, сообщения, которые могут испортить репутацию, а также коды авторизации и временные пароли.
Специалист напомнил, что некоторые приложения требуют доступ к контактам и смс-сообщениям. По его словам, быстрый доступ к сообщениям через вирусы без согласия владельца «превращают копилку смс в самое уязвимое пространство».
Мошенники, получив, доступ к паролям от банков и интернет-сайтов, могут забрать аккаунт пользователя.
Чтобы сократить риски, необходим делать резервное копирование, устанавливать двухфакторную верификацию, не терять смартфон и быть внимательным с смс-сообщениями.
Ранее "Рамблер" сообщал, как не стать жертвой телефонных аферистов.