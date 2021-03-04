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В США обнаружили утерянное стихотворение Набокова 

Мария Грибова 17 часов назад
В США обнаружили утерянное стихотворение Набокова
Фото: РИА Новости
В США найдено утерянное стихотворение Владимира Набокова под названием The Man of To-Morrow’s Lament («Сетование Человека Будущего») о влюбленном Супермене. Известно, что оно пролежало в библиотеке почти 80 лет. Об этом сообщает The Guardian.
Стихотворение обнаружил литературовед, переводчик, автор книги «Прочтение Набокова» (2019) Андрей Бабиков. В издании отмечают, что писатель создал это произведение летом 1942 года — всего через несколько лет после того, как прибыл в США из оккупированной Франции.
Владимир Набоков от лица Супермена рассказывает о страстных чувствах, которые испытывает к подруге — Лоис Лэйн. Однако из-за своих сверхспособностей он не может в полной мере проявить их, чтобы не навредить любимой.
Сейчас произведение впервые опубликовали на сайте и в бумажной версии TLS.
Ранее «Рамблер» писал о том, что британец объяснил, почему душа есть только у русских.
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