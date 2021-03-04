Британец объяснил, почему душа есть только у русских 

Британец по имени Крейг Эштон рассказал своим подписчикам о том, что такое «русская душа», и пришел к выводу, что только у русских она и есть. Этим он поделился на странице в Facebook.

В 2003 году Крейг по прибытии в Москву услышал, что душа есть только у русских, у остальных — «душонка». Его это сильно возмутило, и он захотел доказать обратное. Однако спустя 17 лет после первого знакомства с Россией Крейг понял, что русская душа — это настоящее явление человечества.

«Ее сложно описать точно. Она как ветер. Сам ветер не видишь, но эффект можно видеть, и сам ветер можно чувствовать»,

— пояснил он. И отметил, что во всех русских глубоко таится что-то святое, что объединяет людей от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Крыма.

«Русская душа формировалась постепенно — в морозе, в избах, в полях и замороженных лесах и болотах, под тихо шепчущими березами, под репрессиями царей и нападениями внешних врагов со всех сторон, под великими соборами и высокими стенами кремлей, под суровым, неодобряющем взглядом Мариванны в строгих школах, в душевных нотах народных песен и словах отечественных поэтов, и у тоскливых дождливых окон тесных квартир новых районов. Именно там родилась и расцвела она. Русская душа»,

— заключил он.