У части россиян в ближайшие дни отключат Интернет 

В ближайшие дни у части россиян, которые являются клиентами домашнего интернета, отключат связь. Проблемы с доступом в сеть связаны с прекращением действия разрешений. Об этом сообщает РБК.

11 марта компании должны будут выключить передатчики. Участники рынка отметили, что речь идет о разрешении Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на использование частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц.

С 10 марта 2011 года компании на 10 лет получили возможность использовать их для предоставления доступа в интернет.

В списк тех, кому придется выключить Сеть, попали Freshtel («дочка» «Ростелекома»), оператор Golden Telecom (объединился с «ВымпелКомом» ), «Неоспринт» («дочка» «МегаФона» ), «Престиж-Интернет» (был присоединен к «ЭР-Телеком Холдингу»).

Представитель «Ростелекома» сообщил, что компания рассчитывала на продление лицензий, так как подала заявку.