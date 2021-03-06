У части россиян в ближайшие дни отключат Интернет 

В ближайшие дни у части россиян, которые являются клиентами домашнего интернета, отключат связь. Проблемы с доступом в сеть связаны с прекращением действия разрешений. Об этом сообщает РБК.
11 марта компании должны будут выключить передатчики. Участники рынка отметили, что речь идет о разрешении Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на использование частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц.
С 10 марта 2011 года компании на 10 лет получили возможность использовать их для предоставления доступа в интернет.
В списк тех, кому придется выключить Сеть, попали Freshtel («дочка» «Ростелекома»), оператор Golden Telecom (объединился с «ВымпелКомом»), «Неоспринт» («дочка» «МегаФона»), «Престиж-Интернет» (был присоединен к «ЭР-Телеком Холдингу»).
Представитель «Ростелекома» сообщил, что компания рассчитывала на продление лицензий, так как подала заявку.
«Коллизия в том, что ГКРЧ не собиралась с прошлого года, и просто нет заседания, на котором можно принять решение», — уточнил он.
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