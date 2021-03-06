Киберэксперт назвал опасное приложение, которое необходимо удалить 

Аамериканский киберэксперт Зак Доффман рассказал, какие приложения необходимо удалить со своих устройств. Его слова передает Forbes.
По его мнению, пользователям смартфонов системы Android необходимо удалить набор приложений SuperVPN.
Дело в том, что установленный более 100 млн раз сервис не защищает конфиденциальность и безопасность пользователей. SuperVPN подозревают в сокрытии вредоносного ПО и утечке данных.
Доффман напомнил, что в феврале исследовательская группа CyberNews сообщала о продаже баз данных пользователей этого приложения на популярном хакерском форуме.
Также эксперт указал, что в магазине приложений Google Play есть несколько похожих сервисов с идентичными описаниями и логотипами.
По словам Доффмана, выбирая VPN-клиент, стоит избегать бесплатных приложений и остановить выбор на известном разработчике с проверенными отзывами.
Напомним, что VPN-сервисы — приложения, которые помогают посещать заблокированные интернет-ресурсы и скрывать данные об устройствах.
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