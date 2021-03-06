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Киберэксперт назвал опасное приложение, которое необходимо удалить 

Даня Виттиг 2 часа назад
Киберэксперт назвал опасное приложение, которое необходимо удалить
Фото: depositphotos.com
Аамериканский киберэксперт Зак Доффман рассказал, какие приложения необходимо удалить со своих устройств. Его слова передает Forbes.
По его мнению, пользователям смартфонов системы Android необходимо удалить набор приложений SuperVPN.
Дело в том, что установленный более 100 млн раз сервис не защищает конфиденциальность и безопасность пользователей. SuperVPN подозревают в сокрытии вредоносного ПО и утечке данных.
Доффман напомнил, что в феврале исследовательская группа CyberNews сообщала о продаже баз данных пользователей этого приложения на популярном хакерском форуме.
Также эксперт указал, что в магазине приложений Google Play есть несколько похожих сервисов с идентичными описаниями и логотипами.
По словам Доффмана, выбирая VPN-клиент, стоит избегать бесплатных приложений и остановить выбор на известном разработчике с проверенными отзывами.
Напомним, что VPN-сервисы — приложения, которые помогают посещать заблокированные интернет-ресурсы и скрывать данные об устройствах.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему чужие люди не должны звонить с вашего телефона.
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Вещи , Forbes
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