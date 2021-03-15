Самое дорогое холодное оружие, проданное на аукционе 

Мужчины всегда считались воинственными, и активнее они проявляли это качество в Средние века. Когда технологии позволили разработать более угрожающее и смертоносное оружие массового поражения, средневековые войны, на которых присутствовал фактор персонализации в поединке, перестали казаться такими ужасными. А ведь битва была жестокой и кровавой, и воинам приходилось смотреть врагу прямо в глаза. Оружие того героического времени стало ценным артефактом и даже легендарным. Предлагаем обзор самых дорогих экземпляров, которые дожили до нашего времени.

10. 13 век, меч катана эпохи Камакуры — 418 000 долларов

Мечи катана — это традиционное однолезвийное холодное оружие, которое использовалось японскими самураями сотни лет. Мечи изготавливались из лучшего сплава. 125 таких мечей считаются наследием Японии и являются бесценными. В 1992 году около 1100 японских мечей были выставлены на аукцион из коллекции доктора Уолтера Эймса Комптона. Их продали за 8 миллионов долларов в первый же день. Среди мечей в коллекции был один, датируемый 13 веком эпохи Камакуры, который продали за 418 000 долларов анонимному покупателю. На сегодня это самый дорогой меч катана, который когда-либо покупали.

9. Французская офицерская сабля адмирала лорда Нельсона — 541 720 долларов

Многие артефакты стоят больших денег, так как принадлежали известным историческим личностям, как, например, офицерская сабля адмирала лорда Нельсона, которую нашли вместе с кладом в 2001 году. Среди найденных вещей были бумаги и документы, награды, драгоценности и оружие, принадлежащее Нельсону. Клад хранился более 200 лет, а был спрятан другом Нельсона, Александром Дэвисаном.

В 2002 году коллекцию продали на аукционе Sotby’s в Лондоне за 2 миллиона долларов. История, связанная с коллекцией и ее обнаружением, появилась в прессе в 2004 году под названием «Кошелек Нельсона», который тоже был в коллекции и который, считали, находился вместе с ним в момент гибели адмирала в Трафальгарской битве.

8. 17 век, индийский клинок тальвар — 717 800 долларов

Королевский клинок был продан на аукционе Sotby’s в 2007 году. Это изогнутый европейский клинок с элементами золотой инкрустации и надписями. Среди изображений обнаружены маки и лотосы, а сам меч датируется 17 веком. Принадлежал он шаху Яхану. Это одна из самых выдающихся находок из многочисленных объектов, принадлежащих империи Великих моголов. Он был изготовлен на десятый год правления Яхана, где-то в 1637–1638 годах. Клинок был продан за сумму, в семь раз превышающую заявленную на аукционе.

7. Императорский охотничий нож эпохи Цяньлун — 1,24 миллиона долларов

Уникальный охотничий нож принадлежал Цянньлуну, императору династии Цин. На рукоятке ножа, изготовленного из редкостного рога антилопы, был секретный замок, который давал доступ к тайнику, в котором хранились палочки для еды и зубочистки. Ножны были изготовлены из рога носорога, а изображены на нем драконы, парящие в небе над волнами. Нож был сделан из золота и инкрустирован бирюзой, кораллами и лазуритом, из чего и был сделан вывод об императорской принадлежности ножа. Оружие было продано на аукционе Sotby’s в 2009 году за 9 620 000 долларов Гонконга.

6. Меч Одиссея С. Гранта периода Гражданской войны — 1,6 миллиона долларов

Еще один меч, принадлежащий известной исторической личности, Одиссею С. Гранту. Он получил его в 1864 году от жителей Кентукки, когда возглавил армию США в период Гражданской войны. Меч инкрустирован 26 бриллиантами в форме инициалов Гранта. Оружие было продано за 1,6 миллиона долларов в 2007 году на аукционе Heritage Austion.

5. Нож «Жемчужина Востока» — 2,1 миллиона долларов

Нож «Жемчужина Востока» — роскошное оружие, разработанное и изготовленное в 1966 году Бастером Варенски в свои 20 лет. Спустя некоторое время он считался уже мировым мастером холодного оружия. Два года он возглавлял Гильдию мастеров холодного оружия. Нож «Жемчужина Востока» был создан для японского заказчика. Рукоятка ножа инкрустирована 153 изумрудами весом 10 карат, 9 бриллиантами весом 5 карат, и более 800 граммов золота ушло на изготовление клинка и рукоятки. На изготовление ножа понадобилось почти 10 лет.

4. Личный кинжал шаха Яхана — 3,3 миллиона долларов

Это второй клинок из нашего списка, принадлежащий шаху Яхану. В 2008 году в Лондоне его продали за 1 700 000 фунтов, что превысило заявленную сумму в 5 раз. Шах Яхан правил моголами с 1627 по 1657 год. Его элегантный кинжал был инкрустирован золотыми надписями и узорами. Он был в коллекции бельгийского почитателя азиатского оружия, фарфора и других предметов искусства. На кинжале написано имя шаха, титул, а также место и дата изготовления.

3. 15 век, кинжал эпохи Насридов — 6 миллионов долларов

Кинжалы с двумя лезвиями и головкой рукоятки, напоминающей человеческое ухо, — самые значимые экспонаты периода Насридов Северной Африки. Такие кинжалы широко использовались в Испании в 15–16 веках, а в Европу попали из Италии. На кинжале изображен мужчина с арбалетом, который охотится на льва и других животных. В 2010 году оружие продали за сумму, в шесть раз превышающую заявленную, — за 3,7 миллиона фунтов.

2. Сабля Наполеона Бонапарта, инкрустированная золотом — 6,5 миллиона долларов

Всем известно, что на поле битвы Наполеон носил с собой пистоль и саблю. Инкрустированная золотом сабля была вместе с императором на битве при Маренго в 1800 году, когда он выгонял австрийскую армию из Италии. Сабля передавалась от поколения к поколению Бонапартов, а теперь она считается достоянием нации и не имеет права покидать страну. В 2007 году во Франции один из потомков брата Наполеона Бонопарта, Жером, продал саблю другому члену семьи. Изогнутая сабля, украшенная золотом, была изготовлена Николасом Ноэлем Буте.

1. 18 век, сабля Бао-Тенг — 7,7 миллиона долларов

Красивый меч и ножны были проданы дважды в 2006 году за 5,93 миллиона долларов, а двумя годами позже — за 7,7 миллиона долларов. Это второе оружие в нашем списке, относящееся к эпохе императора Цяньлуна. S‑образная сабля с нефритовой рукояткой украшена цветочным орнаментом и изготовлена из стали, золота и меди. С одной стороны сабли изображен Бао Тенг, герой поэтических произведений. Сам клинок был изготовлен в императорском дворце. Всего таких сабель за 47 лет было изготовлено 90 штук.