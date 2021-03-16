Новосибирская космонавтка стала прообразом новой куклы Барби 

Бренд сделал куклу по образу 36-летней Анны Кикиной , единственной женщины в отряде Роскосмоса с 2016 года. Об этом сообщает Telegra-канал Mash Siberia.

Кукла была создана специально для победителей конкурса в честь юбилея Дня космонавтики. Космонавтка лично участвовала в обсуждении разработки игрушки вместе с Mattel. Для куклы были созданы два наряда, а именно синий костюм и бежевый скафандр.

Пресс-служба компании Mattel в России

До этого такой чести была удостоена первая американская астронавтка Салли Райд.