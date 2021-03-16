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Новосибирская космонавтка стала прообразом новой куклы Барби 

Мария Грибова 11 часов назад
Новосибирская космонавтка стала прообразом новой куклы Барби
Фото: Пресс-служба компании Mattel в России
Бренд сделал куклу по образу 36-летней Анны Кикиной, единственной женщины в отряде Роскосмоса с 2016 года. Об этом сообщает Telegra-канал Mash Siberia.
Кукла была создана специально для победителей конкурса в честь юбилея Дня космонавтики. Космонавтка лично участвовала в обсуждении разработки игрушки вместе с Mattel. Для куклы были созданы два наряда, а именно синий костюм и бежевый скафандр.
Пресс-служба компании Mattel в России
До этого такой чести была удостоена первая американская астронавтка Салли Райд.
Ранее «Рамблер» писал о том, что россияне завели спор из-за советского мороженного.
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Вещи , Анна Кикина , Роскосмос
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