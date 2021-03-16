Ещё
Далее:
Читайте также:

Фото советского мороженого разделило пользователей россиян на два лагеря 

Диана Товсепова 2 часа назад
Россияне завели спор из-за советского мороженного
Фото: depositphotos.com
Пользователи Twitter завели серьезный спор из-за советского мороженного. Все началось с фотографии в аккаунте «Жизнь в СССР!», на которой была изображена девочка, которая аппетитно ест мороженное в вафельном стаканчике, участвуя на майской демонстрации с транспарантом в руке.
Часть пользователей ностальгировала по советскому мороженному, его качеству и вкусу. Однако другие посчитали, что это мороженное производили из некачественных ингредиентов, и лакомство на самом деле ничем особенным не отличалось.
@ussrlife

«Советское мороженое производили по ГОСТ 117-41, который считался одним из самых жестких в мире. Он был введен еще 12 марта 1941 года», — говорилось в описании к фото.

В комментариях пользователи Сети активно высказывали свое мнение.

«Да, мороженое было вкуснейшее»; «В ГУМе самое вкусное было. Нынче не сравнить, не тот вкус», — писали они.

«10-й круг пошел с мороженым. Больше гордиться нечем, в то время как тогда альтернативы не было, разве что вода с сахаром», — отметил один из комментаторов.

При этом одна из пользовательниц Сети заявила, что рецепт советского мороженого «привезли из США и довели до совершенства на настоящем молоке или сливках».
Ранее "Рамблер" рассказывал о любимых блинах лидеров СССР.
Видео дня. Истории людей, выживших на необитаемых островах
Комментарии 13
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Обычный пастух»: как жил экс-президент Ирана
04:42
«Обычный пастух»: как жил экс-президент Ирана
Люди
Белый медведь залез на крышу дома на острове Голомянный
00:30
Белый медведь залез на крышу дома на острове Голомянный
Места
Акула-людоед вцепилась в тушу кита
00:35
Акула-людоед вцепилась в тушу кита
Истории
Почему Сталин не спас своего сына из плена
11:34
Почему Сталин не спас своего сына из плена
Истории
Истории людей, выживших на необитаемых островах
10:53
Истории людей, выживших на необитаемых островах
Истории
Почему на Дальнем Севере люди живут в цистернах из-под нефти
07:51
Почему на Дальнем Севере люди живут в цистернах из-под нефти
Места
Самые страшные природные явления в мире
08:41
Самые страшные природные явления в мире
Истории
«Железный Майк»: алкоголик, которого не смогли убить
05:14
«Железный Майк»: алкоголик, которого не смогли убить
Истории
Кладбище мотоциклов и миллионы в стене: самые неожиданные находки
08:32
Кладбище мотоциклов и миллионы в стене: самые неожиданные находки
Вещи
10 самых мощных прорывов воды
11:39
10 самых мощных прорывов воды
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение