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Эксперт: бытовая техника может стать инструментом слежки

Стелла Шмель
4 часа назад
Эксперт рассказал, что бытовые приборы могут стать инструментом злоумышленников. Об этом заявил партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов в беседе с агентством "Прайм".
Несмотря на то, что современные бытовые приборы, такие как холодильники, стиральные машины, лампочки, способные подключаться к Сети и быть частью системы "Умный дом", предполагают высокую степень комфорта для пользователя, для владельца таких устройств появляется также вероятность возникновения киберугроз.
"Возникает риск, что информация или биометрические данные пользователя будут перехвачены в процессе передачи, или сервер будет атакован хакерами. По этим данным злоумышленник может узнать многое о человеке. Но это не самый большой риск, который приносит в наш мир умная бытовая техника",
- заявил Мясоедов.
Устройства, подключенные к Сети, способны мониторить действия людей в зоне видимости даже из другой точки мира. Умные лампочки рассказывают о передвижении хозяев по квартире, а дверные датчики - когда человек уходит из дома и приходит обратно. Вся эта информация может нанести огромный ущерб, попав не в те руки. А грабители смогут вычислить наиболее подходящее время для взлома квартиры.
Эксперты не советуют излишне полагаться на надежность умных устройств.
"Прогресс в части защиты устройств от несанкционированного доступа, конечно, не стоит на месте. Но сегодня в сфере интернета вещей наблюдается большое отставание в части безопасности. Ни производители, ни сторонние компании не предлагают достаточно надёжных антивирусов и систем защиты",
- заключил он.
Вещи,
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