Эксперт: бытовая техника может стать инструментом слежки

Несмотря на то, что современные бытовые приборы, такие как холодильники, стиральные машины, лампочки, способные подключаться к Сети и быть частью системы "Умный дом", предполагают высокую степень комфорта для пользователя, для владельца таких устройств появляется также вероятность возникновения киберугроз.

Устройства, подключенные к Сети, способны мониторить действия людей в зоне видимости даже из другой точки мира. Умные лампочки рассказывают о передвижении хозяев по квартире, а дверные датчики - когда человек уходит из дома и приходит обратно. Вся эта информация может нанести огромный ущерб, попав не в те руки. А грабители смогут вычислить наиболее подходящее время для взлома квартиры.