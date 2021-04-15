Награду солдата Первой мировой продадут за десятки миллионов рублей

Золотую медаль времен Первой мировой войны продадут на аукционе за 248 тысяч фунтов стерлингов (26,3 миллиона рублей). Об этом сообщает BBC.

Данная медаль принадлежит солдату Джеймсу Тауэрсу, который участвовал в Первой мировой войне в качестве связного. Он получил награду после того, как сумел передать сообщение руководства другому отряду, несмотря на обстрел со стороны противника. По информации издания, золотую медаль лично вручил Тауэрсу тогдашний король Великобритании Георг V 8 мая 1919 года.