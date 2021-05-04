Нижнее белье королевы Великобритании продают с молотка

Британский Музей раритетов, изобразительного искусства и неестественной истории вынужден выставить на аукцион ряд экспонатов. Всему виной коронакризис. Об этом пишет Daily Star.

Основатель музея и коллекционер Виктор Винд признался, что ради финансовой поддержки музея, который сейчас закрыт в связи с пандемией, он выставил на продажу 442 экспоната, среди которых кость вымершей птицы додо, «череп единорога» и панталоны королевы Виктории.

«Это ужасно душераздирающе, я бы никогда не подумал продать так много своих величайших сокровищ, но у нас нет другого способа выжить»,

— пожаловался Винд, добавив, что свою коллекцию он собирал с самого детства.

По словам коллекционера, самым важным для него экспонатом является кость птицы додо. Он считает, что она показывает людям, какой ущерб они могут нанести окружающей среде. А стоимость панталон, тем временем, продается за пять-семь тысяч фунтов стерлингов (примерно от 500 до 700 тысяч рублей).