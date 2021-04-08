Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Почта

Бедные рыбаки нашли и продали рвоту кашалота за 400 миллионов рублей

Диана Товсепова
3 часа назад
Бедные рыбаки в Йемене, нашли 127 килограммов амбры (загустевшей рвоты кашалота) и продали свою добычу за сотни миллионов рублей. При этом они поделились деньгами с нуждающимися. Об этом сообщается в местном издании Middle East Eye.
Так, мертвый кит с амброй нашли еще в феврале. Больше ста рыбаков вместе буксировали его к берегу, охраняли, а потом продавали амбру. Причем они заранее обговорили свою долю выручки.
Амбру купил торговец из Объединенных Арабских Эмиратов за 1,3 миллиарда йеменских риалов (400 миллионов рублей). Некоторые рыбаки получили по 30 миллионов риалов (девять миллионов рублей), а охранникам досталось по 250 тысяч риалов (77 тысяч рублей). Еще часть денег отдали нуждающимся в этой же деревне.
"Сейчас тридцати миллионов йеменских риалов хватает, чтобы построить дом и жениться. Именно на это большинство рыбаков и собирается потратить деньги", — утверждал один из рыбаков.
Напомним, что амбра представляет собой восковое вещество, выделяющееся в кишечнике кашалотов. Используется она в производстве духов и стоит может баснословных денег. Килограмм амбры может стоить около 40 тысяч долларов на международном рынке.
Ранее "Рамблер" сообщал о недавней находке рвоты кашалота.
Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители