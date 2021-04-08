Бедные рыбаки в Йемене, нашли 127 килограммов амбры (загустевшей рвоты кашалота) и продали свою добычу за сотни миллионов рублей. При этом они поделились деньгами с нуждающимися. Об этом сообщается в местном издании Middle East Eye.

Так, мертвый кит с амброй нашли еще в феврале. Больше ста рыбаков вместе буксировали его к берегу, охраняли, а потом продавали амбру. Причем они заранее обговорили свою долю выручки.

Амбру купил торговец из Объединенных Арабских Эмиратов за 1,3 миллиарда йеменских риалов (400 миллионов рублей). Некоторые рыбаки получили по 30 миллионов риалов (девять миллионов рублей), а охранникам досталось по 250 тысяч риалов (77 тысяч рублей). Еще часть денег отдали нуждающимся в этой же деревне.

"Сейчас тридцати миллионов йеменских риалов хватает, чтобы построить дом и жениться. Именно на это большинство рыбаков и собирается потратить деньги", — утверждал один из рыбаков.