В полиции назвали самые распространенные способы мошенничества

Мошенники используют три наиболее распространенных способа для хищения денег с банковских счетов россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Самым опасным способом является хищение средств путем направления в банки распоряжений о перечислении денег на счета, которые контролируют злоумышленники.

Кроме того, мошенники частно звонят потенциальным жертвам, чтобы узнать конфиденциальную информацию, после чего они тайно проникают в систему дистанционного банковского обслуживания и похищают хранившиеся там денежные средства.

Именно поэтому так важно не называть по телефону свои данные, а также номер на задней стороне карты.