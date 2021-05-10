Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

В полиции назвали самые распространенные способы мошенничества

Даня Виттиг
13 часов назад
Мошенники используют три наиболее распространенных способа для хищения денег с банковских счетов россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
В полиции назвали самые распространенные способы мошенничества
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Самым опасным способом является хищение средств путем направления в банки распоряжений о перечислении денег на счета, которые контролируют злоумышленники.
Кроме того, мошенники частно звонят потенциальным жертвам, чтобы узнать конфиденциальную информацию, после чего они тайно проникают в систему дистанционного банковского обслуживания и похищают хранившиеся там денежные средства.
Именно поэтому так важно не называть по телефону свои данные, а также номер на задней стороне карты.
«В других случаях аферисты побуждают потерпевшего к самостоятельному совершению действий по переводу денежных средств», — отметили в пресс-центре МВД России.
Вещи,МВД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители