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Домашний цветок продали с молотка за 19 297 $

Стелла Шмель
15 часов назад
В Новой Зеландии прошел аукцион с крайне необычным выставленным лотом. Это было растение, сумма продажи которого на торгах достигла 19 297 долларов. Об этом сообщает CNN.
19 297 $ отдал увлеченный покупатель цветка в горшке
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Всего на торги было подано 248 заявок, а ставки на редкое растение выросли моментально. Рафидофора четырехсемянная (Rhaphidophora Tetrasperma), которая и стала объектом торга, имеет восемь распустившихся листков и является крайне редким растением.
В последние минуты торгов ставки росли колоссально, потому как два покупателя не желали отдавать растение другому.
"После жаркой битвы покупателей в последние минуты аукциона это редкое растение набрало более 102 тысяч просмотров и попало в более чем 1600 списков. Это показывает, насколько новозеландцы обожают комнатные растения",
- заявила представитель онлайн-аукциона TradeMe Милли Сильвестр.
Рафидофора также стала самым дорогим растением из когда0либо продаваемых на сайте объявлений.
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