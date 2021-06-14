19 297 $ отдал увлеченный покупатель цветка в горшке

В Новой Зеландии прошел аукцион с крайне необычным выставленным лотом. Это было растение, сумма продажи которого на торгах достигла 19 297 долларов. Об этом сообщает CNN.

Всего на торги было подано 248 заявок, а ставки на редкое растение выросли моментально. Рафидофора четырехсемянная (Rhaphidophora Tetrasperma), которая и стала объектом торга, имеет восемь распустившихся листков и является крайне редким растением.

В последние минуты торгов ставки росли колоссально, потому как два покупателя не желали отдавать растение другому.

"После жаркой битвы покупателей в последние минуты аукциона это редкое растение набрало более 102 тысяч просмотров и попало в более чем 1600 списков. Это показывает, насколько новозеландцы обожают комнатные растения",

- заявила представитель онлайн-аукциона TradeMe Милли Сильвестр.