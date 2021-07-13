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Голландец приготовил бургер стоимостью 443 тысячи рублей

Мира Маркина
1 час назад
Шеф-повар из деревни Воортхейзен, Нидерланды приготовил самый дорогой бургер в мире. Об этом сообщает издание Lenta.ru со ссылкой на Dunya News.
Голландец приготовил бургер стоимостью 443 тысячи рублей
Фото: РамблерРамблер
Робберт Ян де Веен вдохновился достижением из книги рекордов Гиннеса. В 2011 году ресторан в штате Орегон, США создал самый дорогой гамбургер в мире. Блюдо стоило около пяти тысяч долларов (371,5 тысячи рублей) и весило 352 килограмма.
Голландец решил, что мог бы сделать лучше, однако отказался от идеи делать огромный бургер. Вместо этого он приготовил блюдо на одного человека, используя максимально дорогие ингредиенты. В рецепте — котлета из мраморной говядины, пищевое золото и булочка с добавлением шампанского Dom Pérignon. Также в состав бургера вошли белужья икра и соус барбекю с добавлением виски Macallan.
De Daltons | YouTube
Конечная стоимость блюда составила 5964 доллара (442 тысячи рублей), что побило мировой рекорд. Стоимость учитывалась без налогов и чаевых. Ролик с приготовлением бургера Веен выложил на YouTube-канале своего ресторана De Daltons.
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