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Эксперт рассказал, как уберечься от слежки через камеру смартфона

Даша Краснова
2 часа назад

Директор департамента корпоративного бизнеса компании ESET в России Антон Пономарев рассказал о том, как уберечься от слежки через камеры телефонов. Об этом сообщает Лента.ру.

Эксперт рассказал, как уберечься от слежки через камеру смартфона
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Пономарева, необходимо следить за тем, какие приложения получили доступ к камере устройства.

«Такие запросы часто поступают пользователям от различных приложений, будь то мобильный банк или сервис доставки. Необходимо проверить в настройках, каким именно программам открыт доступ к камере, и убедиться, что в этом списке отсутствуют незнакомые приложения», — сказал Пономарев

Еще одним способом защититься от слежки эксперт назвал проверенный антивирус. Программа всегда уведомляет пользователя о несанкционированном доступе к камере.

Обычно мошенники часто используют подобные программы для того, чтобы получать компроментирующий контент. Впоследствии преступники шантажируют своих жертв.

«От таких злоумышленников можно получить письмо с темой "Мы знаем, чем ты занимался сегодня вечером и с кем". Но в большей степени это касается публичных личностей, а не массового пользователя», — уточнил Пономарев

Также существуют программы для похищения уже хранящихся в галерее снимков — фото паспортов, виз, билетов и других документов, представляющих интерес для киберпреступников.

По данным исследования ESET, о потенциальной слежке с помощью телефона задумываются 77 процентов пользователей рунета. При этом лишь 14 процентов назвали камеру и микрофон источником угрозы.

«На самом деле, несанкционированный доступ к микрофону связан даже с более серьезными рисками, чем в случае с камерой. Люди куда чаще не фотографируют свои персональные данные, пин-коды и пароли, а проговаривают их вслух. Кража такой информации позволяет злоумышленникам практически моментально провернуть махинации, связанные с финансами, оформлением собственности или регистрацией в различных сервисах».

Ранее "Рамблер" сообщал о новом виде мошенничества.

Вещи,Антон Пономарев,
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