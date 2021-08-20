Эксперт рассказал, как уберечься от слежки через камеру смартфона

Директор департамента корпоративного бизнеса компании ESET в России Антон Пономарев рассказал о том, как уберечься от слежки через камеры телефонов. Об этом сообщает Лента.ру.
По словам Пономарева, необходимо следить за тем, какие приложения получили доступ к камере устройства.
«Такие запросы часто поступают пользователям от различных приложений, будь то мобильный банк или сервис доставки. Необходимо проверить в настройках, каким именно программам открыт доступ к камере, и убедиться, что в этом списке отсутствуют незнакомые приложения», — сказал Пономарев
Еще одним способом защититься от слежки эксперт назвал проверенный антивирус. Программа всегда уведомляет пользователя о несанкционированном доступе к камере.
Обычно мошенники часто используют подобные программы для того, чтобы получать компроментирующий контент. Впоследствии преступники шантажируют своих жертв.
«От таких злоумышленников можно получить письмо с темой "Мы знаем, чем ты занимался сегодня вечером и с кем". Но в большей степени это касается публичных личностей, а не массового пользователя», — уточнил Пономарев
Также существуют программы для похищения уже хранящихся в галерее снимков — фото паспортов, виз, билетов и других документов, представляющих интерес для киберпреступников.
По данным исследования ESET, о потенциальной слежке с помощью телефона задумываются 77 процентов пользователей рунета. При этом лишь 14 процентов назвали камеру и микрофон источником угрозы.
«На самом деле, несанкционированный доступ к микрофону связан даже с более серьезными рисками, чем в случае с камерой. Люди куда чаще не фотографируют свои персональные данные, пин-коды и пароли, а проговаривают их вслух. Кража такой информации позволяет злоумышленникам практически моментально провернуть махинации, связанные с финансами, оформлением собственности или регистрацией в различных сервисах».
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