Эксперт рассказал, как уберечься от слежки через камеру смартфона

«На самом деле, несанкционированный доступ к микрофону связан даже с более серьезными рисками, чем в случае с камерой. Люди куда чаще не фотографируют свои персональные данные, пин-коды и пароли, а проговаривают их вслух. Кража такой информации позволяет злоумышленникам практически моментально провернуть махинации, связанные с финансами, оформлением собственности или регистрацией в различных сервисах».