Названы цвета самых угоняемых автомобилей

Эксперты страховой компании "Согласие" рассказали, какие машины чаще всего угоняют злоумышленники. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по словам специалистов, угонщики не выбирают автомобили яркого цвета. В большинстве случаев это белые или черные машины.

"В основном (в 80% случаев) машины, угнанные у клиентов компании с начала года, были белого или черного цвета. Остальных угонщиков интересовали серые или серебристые автомобили", - заявили эксперты.

При этом в 60% случаев угоняют автомобили, припаркованные около дома. За первые полгода 2021 года самыми популярными машинами у угонщиков стали Hyundai Sonata, BMW 730d и Lexus LX 570.