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Эксперты назвали цвета самых угоняемых автомобилей

Анна Шутова
3 часа назад

Эксперты страховой компании "Согласие" рассказали, какие машины чаще всего угоняют злоумышленники. Об этом сообщает РИА Новости.

Названы цвета самых угоняемых автомобилей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, по словам специалистов, угонщики не выбирают автомобили яркого цвета. В большинстве случаев это белые или черные машины.

"В основном (в 80% случаев) машины, угнанные у клиентов компании с начала года, были белого или черного цвета. Остальных угонщиков интересовали серые или серебристые автомобили", - заявили эксперты.

При этом в 60% случаев угоняют автомобили, припаркованные около дома. За первые полгода 2021 года самыми популярными машинами у угонщиков стали Hyundai Sonata, BMW 730d и Lexus LX 570.

Самая низкая частота угонов, согласно данным компании, была у владельцев машин Nissan Terrano, Kia Sportage, Kia Optima, Hyundai Solaris и Skoda Rapid.

Ранее "Рамблер" сообщал, что эксперт рассказал, как уберечься от слежки через камеру смартфона.

Вещи,СК "Согласие",
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