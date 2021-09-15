40 млн руб заплатили за личную вещь принцессы Маргарет

На аукционе продали браслет, принадлежавший принцессе Маргарет, покойной сестре королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает Daily Mail.

Ювелирное изделие, принадлежавшее принцессе, — браслет бренда Cartier. Принцесса Маргарет надела его на фотосессию в Букингемском дворце по случаю своего 19-летия. Автор снимков — британский фотограф Сесил Битон, который также снимал Елизавету II. Украшение датировано 1925 годом. В основе браслета — два ряда жемчуга, украшенных бриллиантами круглой огранки.

Daily Mail сообщает, что ювелирное изделие ушло с молотка на аукционе дома Dix Noonan Webb в Лондоне. Предполагаемая цена варьировала от 30 до 40 тысяч фунтов стерлингов (от трех до четырех миллионов рублей). В конечном счете изделие купили за 396,8 тысячи фунтов стерлингов (40 миллионов рублей). Имя покупателя не раскрывается.

Принцесса Маргарет — член королевской семьи Великобритании, дочь короля Георга VI. Младшая и единственная сестра королевы Елизаветы II прославилась любовью к вечеринкам, необычным чувством стиля и многочисленными романами.