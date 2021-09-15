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40 млн руб заплатили за личную вещь сестры британской королевы

Дарья Амосова
4 часа назад

На аукционе продали браслет, принадлежавший принцессе Маргарет, покойной сестре королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает Daily Mail.

40 млн руб заплатили за личную вещь принцессы Маргарет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ювелирное изделие, принадлежавшее принцессе, — браслет бренда Cartier. Принцесса Маргарет надела его на фотосессию в Букингемском дворце по случаю своего 19-летия. Автор снимков — британский фотограф Сесил Битон, который также снимал Елизавету II. Украшение датировано 1925 годом. В основе браслета — два ряда жемчуга, украшенных бриллиантами круглой огранки.

Daily Mail сообщает, что ювелирное изделие ушло с молотка на аукционе дома Dix Noonan Webb в Лондоне. Предполагаемая цена варьировала от 30 до 40 тысяч фунтов стерлингов (от трех до четырех миллионов рублей). В конечном счете изделие купили за 396,8 тысячи фунтов стерлингов (40 миллионов рублей). Имя покупателя не раскрывается.

Принцесса Маргарет — член королевской семьи Великобритании, дочь короля Георга VI. Младшая и единственная сестра королевы Елизаветы II прославилась любовью к вечеринкам, необычным чувством стиля и многочисленными романами.

40 млн рублей — огромная сумма и сейчас, а во времена принцессы Маргарет была и вовсе неподъемной. Обычные люди жили сильно скромнее: узнайте, что можно было купить за 100 рублей в царской России.

Вещи,Сесил Битон,Елизавета II,Daily Mail,
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