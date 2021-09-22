Какие вещи можно продать в интернете за 10 000 рублей

Ситуации бывают разные: итак, вам срочно нужно найти деньги, а работать вы временно не можете. Как говорил кот Матроскин, надо что-нибудь продать. Но что? Исследуйте кладовку дома или на даче: некоторые старые вещи (не обязательно антикварные) можно продать за 10 тысяч рублей и больше. Читайте ниже, что пользуется спросом на интернет-барахолках.

Старая мебель

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Чаще всего от старых диванов и шкафов избавляются, отправив их на дачу или скинув в мусорку около дома. Однако есть смысл их продать, если мебель соответствует следующим категориям:

Вещь в очень хорошем или отличном состоянии;

Это не ширпотреб, а уникальное производство или ручная работа;

Если мебель не винтажная, то у нее узкое предназначение. Пеленальный или аптекарский столик найдут покупателя, хоть и не сразу — в отличие от обычного стола, которые можно найти где угодно.

Скриншот с мобильного приложения Avito

Драгоценности

С продажей золота и камней в интернете могут быть проблемы. Проверить качество и подлинность металлов сложно, а потому покупатели склонны думать, что им предлагают подделку. Вы можете отнести украшение в ломбард. Либо, если не доверяете скупщикам, узнать историю аксессуара: подробно расписать, какого года украшение, предоставить документы достоверности.

Хорошо продаются часы , особенно советские или винтажные;

, особенно советские или винтажные; Другой популярный товар — украшения в единичном экземпляре: брошки, кольца, зажимы для галстука ;

; Всегда хорошо продаются украшения известных ювелирных брендов

Скриншот с мобильного приложения Avito

Монеты

Недавно «Рамблер» писал о монетах, которые вас озолотят. Копейки и рубли императорской России или Советского Союза можно продать за несколько десятков рублей. Также нумизматы ценят экземпляры с браком: например, если на монете есть непропечатки букв.

Скриншот с мобильного приложения Avito

Электроника и бытовая техника

Старые компьютеры, телефоны, даже холодильники покупают коллекционеры ретро-техники. Любители готовы отдать десятки тысяч рублей за iPhone первого поколения без видимых изъянов (не говоря уже про последнее «яблоко»).

Скриншот с мобильного приложения Avito

Также такой категорией товаров интересуются любители «железа», которые используют старую технику на запчасти. А еще реквизиторы: в интернете они часто ищут предметы советского быта для съемок кино и сериалов.

Скриншот с мобильного приложения Avito

Как продавать вещи в интернете