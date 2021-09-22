Какие вещи можно продать в интернете за 10 000 рублей

Ситуации бывают разные: итак, вам срочно нужно найти деньги, а работать вы временно не можете. Как говорил кот Матроскин, надо что-нибудь продать. Но что? Исследуйте кладовку дома или на даче: некоторые старые вещи (не обязательно антикварные) можно продать за 10 тысяч рублей и больше. Читайте ниже, что пользуется спросом на интернет-барахолках.
Чаще всего от старых диванов и шкафов избавляются, отправив их на дачу или скинув в мусорку около дома. Однако есть смысл их продать, если мебель соответствует следующим категориям:
С продажей золота и камней в интернете могут быть проблемы. Проверить качество и подлинность металлов сложно, а потому покупатели склонны думать, что им предлагают подделку. Вы можете отнести украшение в ломбард. Либо, если не доверяете скупщикам, узнать историю аксессуара: подробно расписать, какого года украшение, предоставить документы достоверности.
Недавно «Рамблер» писал о монетах, которые вас озолотят. Копейки и рубли императорской России или Советского Союза можно продать за несколько десятков рублей. Также нумизматы ценят экземпляры с браком: например, если на монете есть непропечатки букв.
Старые компьютеры, телефоны, даже холодильники покупают коллекционеры ретро-техники. Любители готовы отдать десятки тысяч рублей за iPhone первого поколения без видимых изъянов (не говоря уже про последнее «яблоко»).
Также такой категорией товаров интересуются любители «железа», которые используют старую технику на запчасти. А еще реквизиторы: в интернете они часто ищут предметы советского быта для съемок кино и сериалов.