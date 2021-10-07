Археологи обнаружили древние лыжи — им 1300 лет

В Норвегии в парке Райнхейен на горе Дигерварден археологи обнаружили лыжи, которым более 1300 лет. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на Secrets of Ice program.

Фото: @secretsoftheice @secretsoftheice

Одну из лыж исследователям удалось обнаружить и привести в лабораторию еще в 2014 году. Вторую получилось раздобыть в 2021, когда лед на данной местности значительно оттаял.

Это самая древняя пара лыж из всех, что когда-либо удавалось найти археологам.

26 сентября 2021 года исследователи поднялись на гору, ориентируясь на GPS-координаты и фотографии, сделанные во время первого визита. На тот момент лыжа была еще скована льдом, и чтобы до нее добраться, специалистам пришлось раскалывать лед топором и лить кипяток.

187 сантиметров составляет длина найденной лыжи, а ее ширина - 17 сантиметров. У первой, которую обнаружили еще семь лет назад, размеры отличаются: она короче на 17 сантиметров и на два сантиметра уже.

Как считают эксперты, они не идентичны, потому что изготовление шло вручную.

Кроме того, у лыжи, найденной в 2014 году, больше креплений, на ней видны следы ремонта и нет задника.