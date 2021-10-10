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Прозвища из народа: как называли иномарки в 90-х

Катерина Саломе
1 час назад

По статистике, в СССР на 1000 жителей приходилось лишь 45 автовладельцев. Для многих автомобиль был непозволительной роскошью. Лишь малая часть при этом обладала иномарками — купить машину отечественного производства было в разы дешевле.

Неудивительно, что те, кому удавалось приобрести иностранную машину, относились к ней в особой любовью и трепетом. Владельцы даже придумывали для своих авто особые названия. Смотрите ролик и узнаете, какие прозвища давали иномаркам в 90-х.

Многие вещи в Советском Союзе считались развратными и откровенными, в том числе танцы. Ранее мы рассказывали, как и почему нельзя было танцевать в СССР.

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