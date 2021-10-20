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Кто и зачем похитил «Мону Лизу» да Винчи

Катерина Саломе
4 часа назад

Итальянский художник Леонардо да Винчи — один из известнейших представителей искусства Высокого Возрождения. Его самой известной работой считается картина «Мона Лизу», также известная как «Джоконда». Мастер потратил на ее создание четыре года, но тем не менее оставил портрет неоконченным.

Известно, что «Мона Лиза» создана по образу и подобию жены флорентийского джентльмена по имени Лиза дель Джокондо. Согласно историческим документам, эта женщина была беременна вторым ребенком в то время, когда да Винчи писал ее портрет – где-то между 1503 и 1506 годами.

Первое время картина совершенно не пользовалась популярностью. Но со временем стала одной из величайших работ в истории изобразительного искусства. Смотрите видео и узнаете, кто и зачем похитил «Мону Лизу» да Винчи.

Сегодня художественным наследием являются работы и другого не менее известного художника Питера Пауля Рубенса — одного из основоположников искусства барокко. Но недавно стала известно, что одна из его популярнейших картин не более, чем подделка.

Вещи,Видео,Леонардо да Винчи,
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