Блокада Ленинграда длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Все это время находившиеся в тяжелейших условиях дети рисовали войну. В последствии изображения бережно хранились в музее истории Санкт-Петербурга.

В 80-летию начала блокады популярные XR-художники дали рисункам вторую жизнь. Они «оживили» их с помощью виртуальной реальности. Смотрите видео, чтобы увидеть, как выглядят рисунки детей блокадного Ленинграда в VR-реальности.