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Как выглядят рисунки детей блокадного Ленинграда в виртуальной реальности

Катерина Саломе
2 часа назад

Блокада Ленинграда длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Все это время находившиеся в тяжелейших условиях дети рисовали войну. В последствии изображения бережно хранились в музее истории Санкт-Петербурга.

В 80-летию начала блокады популярные XR-художники дали рисункам вторую жизнь. Они «оживили» их с помощью виртуальной реальности. Смотрите видео, чтобы увидеть, как выглядят рисунки детей блокадного Ленинграда в VR-реальности.

Ранее мы писали о том, как 101-летняя блокадница прославилась в TikTok рассказами о войне.

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